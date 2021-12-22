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Spor Hatay'da kazanan Konyaspor
Spor

Hatay'da kazanan Konyaspor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Konyaspor 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 18:55:00 -
Hatay'da kazanan Konyaspor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Konyaspor 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazandı. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri M'Poku (2) ve Ahmed Hassan kaydetti. Hatayspor'un tek golü ise El Kaabi'den geldi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Konyaspor 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmada gol perdesini 3. dakikada Hatayspor'dan El Kaabi açtı. Bu gole yanıt ise 29 ve 54'te M'Poku'dan geldi. Karşılaşmada son sözü 90+2'de Ahmed Hassan söyledi. Mücadele Konyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Hatayspor forması giyen Adekugbe 31. dakikada ikinci sarı karttan, Konyasporlu Ahmet Çalık da direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 36 puanla zirve takibini sürdürdü. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

 

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