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Yerel Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
Yerel

Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-03-09 10:27:00 -
Hatay’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde vardiyadan çıkan işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde vardiyadan çıkan işçileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, İskenderun - Payas D-91 karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Vardiyadan çıkan işçileri taşıyan 31 PBT 71 plakalı servisin devrildiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 işçi ve şoför ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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