Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
Sivrikavak Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.