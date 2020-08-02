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Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:16:37 -
Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

Sivrikavak Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.

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