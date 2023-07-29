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Yaşam Hatay’da hasarlı binalara dadanan hırsız tutuklandı
Yaşam

Hatay’da hasarlı binalara dadanan hırsız tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 22:42:00 -
Hatay’da hasarlı binalara dadanan hırsız tutuklandı

Deprem bölgesi olan Hatay’da hasarlı binalara girip kombi çalan hırsız tutuklandı.

Hatay’da iki farklı mahallede hasarlı binalardan 65 bin TL değerinde kombi çalan hırsız tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Defne ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi ve Çekmece Mahallesi’nde toplam 65 bin TL değerinde kombi çalan D.D.B. polisler tarafından yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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