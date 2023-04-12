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Yerel Hatay'da feci yangın!
Yerel

Hatay'da feci yangın!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 09:15:00 -
Hatay'da feci yangın!

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 3 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın meydana geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 3 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın meydana geldi.

Haraparası Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Devriye görevi yapan polisin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hatay, Bursa ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasının ardından söndürülen yangın sonucu imalathane kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ekipler, yangını söndürdükten sonra sahuru olay yerinde yaptı.
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