Gündem ‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!
Gündem

‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Aralık’taki Hatay ziyareti öncesi ortaya atılan "enkazlar panellerle gizleniyor" iddiası asılsız çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu panellerin toz ve görüntü kirliliğini önlemek ile iş güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan "rutin" bir uygulama olduğunu açıkladı.

Deprem bölgesinde inşa edilen binlerce konut hak sahiplerine teslim edilmeye devam ederken, sosyal medyada başlatılan yeni bir algı operasyonu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından çürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’ta gerçekleştireceği kritik Hatay ziyareti öncesinde, şehirdeki enkaz alanlarının panellerle kapatıldığı iddia edilmişti.

DMM, Hatay'da enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiasının manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiasının manipülasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu durumun, Hatay'da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olup, çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama olduğu belirtildi.

Uygulamanın farklı yorumlarla gündeme getirilmesinin yanıltıcı bir algı oluşturma çabası olduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyunun, gerçek dışı ve bağlamından koparılarak servis edilen bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.

"ENKAZ ALANLARI PANELLERLE GİZLENDİ" İDDİASI YALAN

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 27 Aralık’ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanları panellerle gizlendi" iddiası yalan.

Uygulama, Hatay’da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası.

Çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama.

