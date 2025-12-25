‘Hatay’da enkazlara panel’ yalanı: Yapılan binlerce deprem konutuna rağmen utanmadılar!

Deprem bölgesinde inşa edilen binlerce konut hak sahiplerine teslim edilmeye devam ederken, sosyal medyada başlatılan yeni bir algı operasyonu Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından çürütüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Aralık’ta gerçekleştireceği kritik Hatay ziyareti öncesinde, şehirdeki enkaz alanlarının panellerle kapatıldığı iddia edilmişti.

DMM, Hatay'da enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiasının manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Aralık'ta gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde enkaz alanlarının panellerle gizlendiği iddiasının manipülasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bahse konu durumun, Hatay'da devam eden inşa, ihya ve yeniden yapılandırma çalışmalarının doğal bir parçası olup, çalışma alanlarında görüntü ve çevre kirliliğini azaltmak, vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan rutin bir uygulama olduğu belirtildi.

Uygulamanın farklı yorumlarla gündeme getirilmesinin yanıltıcı bir algı oluşturma çabası olduğu vurgulanan açıklamada, kamuoyunun, gerçek dışı ve bağlamından koparılarak servis edilen bu tür iddialara itibar etmemesi istendi.

