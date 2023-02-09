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Gündem Hatay'da enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor
Gündem

Hatay'da enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 01:02:00 -
Hatay'da enkazda arama kurtarma çalışması sürüyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

General Şükrü Kanatlı Mahallesi Kunduracı Abbuş Sokağı'ndaki Şirinler Apartmanı'nda, Moğolistan'dan gelen arama kurtarma ekibi köpeklerle çalışma yaptı.

Köpekler, enkazın altında bir kişinin bulunduğunu tespit etti.

Tercüman aracılığıyla enkazda çalışan diğer ekiplere, söz konusu kişinin dolabın altında olduğunun bilgisi verildi.

Ses dinlemesi yapan ekiplerin çalışması sürüyor.

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