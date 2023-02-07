Hatay'da ekipler yaşlı adamı enkazdan kurtardı! İlk açıklamaları duygulandırdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina enkaza dönüştü.

Hatay'da AFAD ekipleri enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için elinden geleni yapıyor. Enkazdan çıkarılan Mehmet Kıray isimli bir vatandaşın ilk sözleri ekiplere 'elinize sağlık' demek oldu.

Ölü sayısı artıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik deprem çevre illeri yerle bir etti. Depremin ardından bugün meydana gelen Elbistan merkezli 7.6'lık deprem ülkede faciaya neden oldu. Kahramanmaraş'ta yıkılan yüzlerce binanın dışında çevre illerde de yüzlerce yıkım haberi geliyor. Depremde Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da yüzlerce bina yıkıldı. Şu ana kadar 1762 vatandaşımız hayatını 12 bin 68 yaralı var. 5 bin 606 bina yıkıldı.