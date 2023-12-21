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Yerel Hatay’da çadır alevlere teslim oldu
Yerel

Hatay’da çadır alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-21 08:28:00 -
Hatay’da çadır alevlere teslim oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde çadır kentte çadır yandı.

Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi’ne bağlı Şükrü Balcı Caddesinde çadır kentte yangın çıktı. Çadır kentte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çadırın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle, diğer çadırlara sıçramadan yangın söndürüldü.

Çıkan yangından dolayı çadır kullanılamaz hale geldi.

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