Hatay'da Büyük skandal! Böcek yuvaları ve açık dondurma: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi...
Aktüel

Hatay'da Büyük skandal! Böcek yuvaları ve açık dondurma: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Hatay'da Büyük skandal! Böcek yuvaları ve açık dondurma: Felaketin boyutunu gözler önüne serdi...

Hatay'da bulunan yemek katındaki restoranlarda, ortaya çıkan böcek yuvaları ve açıkta saklanan dondurma üzerindeki yabancı maddeler yıllardır kandırıldığımızı, sağlığımızın asla teslim edilemeyeceği, evlerde neden yemek yememiz gerektiğini ve son dönemlerde en sık yapılan en büyük tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Hatay'da bir AVM'nin restoranlarında yapılan denetimde böcek yuvaları ve açık dondurma üzerindeki yabancı maddeler gibi ciddi hijyen ihlalleri tespit edildi, işletmelere uyarılar yapıldı.

Hatay'da bulunan Primemall Alışveriş Merkezi'nin yemek katındaki restoranlarda, İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ciddi hijyen ihlalleri tespit edildi. Denetimler sırasında ortaya çıkan böcek yuvaları ve açıkta saklanan dondurma üzerindeki yabancı maddeler, büyük skandalı gözler önüne serdi.

Yemek yediğimiz restoranlara aman dikkat! Büyük skandal

Zabıta ekipleri, hijyen kuralları, ruhsat durumu, fiyat tarifeleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini incelerken, bir restoranda böcek yuvası buldu. Personelin, 'Siz kendiniz kabul eder misiniz?' sorusuna 'Kesinlikle doğru' yanıtı vermesi dikkat çekti. Ayrıca, ağzı açık şekilde saklanan bir dondurmanın üzerine düşen kıl ve çeşitli maddeler görüntülendi, bu durum sağlık risklerini gözler önüne serdi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen çok sayıda restorana, eksikliklerini gidermeleri yönünde uyarılarda bulunuldu. Yetkililer, özellikle hijyen standartları ve tüketici sağlığı konularında işletmelerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Zabıta ekipleri, eksikliklerin giderilmemesi halinde işletmelere cezai işlem uygulanacağını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

İskenderun Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla bu kapsamlı denetimi gerçekleştirdi. Ortaya çıkan görüntüler, toplum sağlığı açısından endişe verici bulunurken, zabıtanın sürdürdüğü çalışmaların önemi bir kez daha vurgulandı. Denetimlerin devam etmesi, benzer ihlallerin önlenmesi için kritik görülüyor.

Evlerde neden yemek yemeliyiz? Evler neden tercih edilmeli?

Ev içindeki yapılan yemekler yemek yediğimiz restoranına göre daha güvenlidir, kolaydır ve bu, hem kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca, protein açısından zengin yemeklerin evde hazırlanması, kas kütlesini korumaya ve yaşa bağlı kas kaybını önlemeye yardımcı olabilir. Ev yemekleri, genellikle daha az doymuş yağ ve tuz içerir. Evde yaptığımız yiyecekler ne kadar sağlıksız olursa olsun, her gün her öğün dışarıda yemek yemek kadar sağlıksız olmasının imkanı yok çünkü kullanılan malzemelerin nereden ve ne koşulda aldığı ve yapıldığı bilinir.

