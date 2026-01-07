  • İSTANBUL
Zina sözleri sert tepki çekti! Savcılık harekete geçti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zina sözleri sert tepki çekti! Savcılık harekete geçti

Sözde avukatın zina ile ilgili çirkin sözleri sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İzmir Barosu’na kayıtlı bir avukatın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “zina ile ilgili çirkin ifadeler” büyük tepki topladı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran sözlerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve ilgili avukat hakkında resen soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma makamının temsilcilerinin hukukun vakarına uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

BAKAN TUNÇ: “HUKUKUN CİDDİYETİNİ ZEDELEYEN HER TUTUM KABUL EDİLEMEZ”

Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Avukatlık bir kamu hizmetidir. Avukat, yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eder.
Bu sorumluluk, yalnızca temsil ettiği hakkı savunmayı değil, adalete duyulan güveni güçlendirmeyi de gerektirir.
Hukukun ciddiyetini zedeleyen, kanun hükümlerini keyfi biçimde yorumlayarak yanlış yönlendirmelere kapı aralayan her tutum, toplumun adalete olan inancına zarar verir.”

Tunç, ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesine vurgu yaparak, avukatların mesleğini “özen, doğruluk ve onur içinde” yürütmek zorunda olduklarını belirtti.

MESLEK ONURUNA AYKIRI DAVRANIŞLAR İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ

Bakan Tunç’un açıklamasında, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’na da dikkat çekildi.

Tunç, bu kuralların avukatların sadece mesleki faaliyetlerinde değil, özel yaşamlarında da mesleğin saygınlığına uygun davranmalarını zorunlu kıldığını hatırlattı.

“Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla avukatlık mesleğinin vakarına uygun davranış göstermeyen ve İzmir Barosu’na kayıtlı olduğu tespit edilen kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştır.
Ayrıca, Avukatlık Kanunu’nun disiplin hükümleri uyarınca ilgili baro tarafından da gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmak üzere disiplin süreci başlatılmıştır.”

TOPLUMSAL TEPKİ BÜYÜDÜ

Söz konusu paylaşımlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Kamuoyundan, sivil toplum kuruluşlarından ve hukuk çevrelerinden gelen tepkilerde, “savunma makamının onuruna yakışmayan ifadelerin” hukuk mesleğinin itibarını zedelediği belirtildi.

Birçok kullanıcı, baroların denetim mekanizmalarının daha etkin çalıştırılması ve meslek etik kurallarının ihlaline karşı caydırıcı yaptırımların uygulanması gerektiğini savundu.

YARGI VE MESLEK CAMİASINDAN MESAJ: “HUKUKA GÜVEN ZEDELENMEMELİ”

Hukuk camiası, yaşanan olayın “ifade özgürlüğü” sınırlarını aştığını, mesleki vakar ve toplumsal sorumluluk ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.

Uzmanlara göre, avukatların kamuoyu önündeki beyanlarında adil yargı ve toplumsal değerlerle çelişen ifadelerden kaçınmaları, yargıya duyulan güvenin korunması açısından kritik önem taşıyor.

