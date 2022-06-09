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Yerel Hatay'da antrepoda yangın çıktı
Yerel

Hatay'da antrepoda yangın çıktı

Hatay'da bir antrepoda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 08:33:00 -
Hatay'da antrepoda yangın çıktı

Hatay'da ilçeye bağlı Narduzu Mahallesi'ndeki gümrük mallarının bulunduğu antrepoda sabahın erken saatlerinde yangın çıktı.

Antrepodan yükselen dumanı görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 15 araç ve 1 helikopterle antrepoyu saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülürken, ekiplerin havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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