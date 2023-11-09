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Yerel Hatay’da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Yerel

Hatay’da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-09 08:23:00 -
Hatay’da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay’da 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

Bu çerçevede, ‘Birden fazla kişi ile birlikte yağma, 3 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 31 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası alan E.B yakalandı. Adli işlemlerin ardından 13 yıl 7 ay daha kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Toplamda 45 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası alan zanlı E.B. cezaevine gönderildi.

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