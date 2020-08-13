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Aktüel

Hatay'da 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:35:05 -
Hatay'da 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 21 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Yeşilova Mahallesi Büyüksu Caddesi'nde durumundan şüphelenerek durdurduğu yabancı uyruklu A.A'nın taşıdığı poşette, gümrük kaçağı 21 cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.A, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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