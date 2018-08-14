Hatay Yoncakayalılardan ABD’ye 1 milyon $’lık darbe

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

Hatay Yoncakayalı turizmciler, bugün Aksaray’da bir araya gelerek Türkiye’nin ABD’nin ekonomik saldırılarına karşı koyabilmesine katkıda bulunmak için topluca dolar bozduracaklar. Konuya ilişkin Akit’e bilgi veren Yoncakayalı turizmci Ömer Kaya, bin 500-2 bin Yoncakayalı turizmcinin Aksaray’da bir döviz bürosunda 10.00-11.00 saatleri arasında bir araya gelerek yaklaşık 1 milyon dolar bozduracaklarını söyledi.

“ELİNDE DOLAR OLAN BOZDURUP ÜRETİMDE DEĞERLENDİRMELİ”

Türkiye’nin ABD ve batılı ülkeler tarafından haksız bir şekilde saldırıya uğradığını vurgulayan Yoncakayalı turizmci Ömer Kaya, kendisinin de 320 bin dolar bozdurarak, Hatay Yoncakaya’da yeni kurduğu büyükbaş hayvan çiftliğine hayvan alımı yapıp, üretime başlamak üzere kullanacağını söyledi. Türkiye’yi topla, tüfekle, darbeyle, ihanetle ele geçiremeyen batılı şer odaklarının, bu kez dolarla üzerimize geldiğine dikkat çeken Ömer Kaya, “Bu kez de başaramayacaklar. Türkiye’yi teslim alamayacaklar. Elinde dolar olan herkes bozdurup bunu üretimde değerlendirirse, bu saldırıdan daha güçlenmiş ve daha diri bir şekilde çıkmamız mümkün. Herkesin gücü nispetinde bu mücadeleye katkıda bulunması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.