Hatay Milletvekili Türkoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti MKYK üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulundu. Türkoğlu, şunları kaydetti:
“Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından doktorlarımız tarafından 14 gün süreyle Ankara’daki ikametimizde ilaç tedavisiyle karantinada kalmam öngörülmüştür. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım”