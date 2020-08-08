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Siyaset

Hatay Milletvekili Türkoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı

AK Parti MKYK üyesi ve Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:48:00 -
Hatay Milletvekili Türkoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulundu. Türkoğlu, şunları kaydetti:

“Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmasının ardından doktorlarımız tarafından 14 gün süreyle Ankara’daki ikametimizde ilaç tedavisiyle karantinada kalmam öngörülmüştür. Sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım”

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