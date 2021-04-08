Hatay liseleri taban puanı 2021 |Hatay liseleri kontenjanları
İnsanlar gelecekte yapmayı düşündükleri meslekler için liseden başlayarak bir takım seçimler yapmaktadırlar. Her lise için farklı taban puanı ve kontenjan sayısı bulunduğu için, öğrenciler hedefledikleri lisenin güncel taban puanı ve kontenjan sayısını araştırıyor. Peki, Hatay liseleri taban puanı 2021, Hatay liseleri başarı sıralaması ve Hatay liseleri kontenjanları nelerdir?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. Bunun üzerine Hatay ilinde oturup 2021 LGS sınavına girecek olan öğrenciler, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Hatay liseleri taban puanı 2021, Hatay liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Hatay liselerinin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?