Hatay son dakika| Hatay son dönemde orman yangınları ve İskenderun’daki patlama olayıyla gündeme geldi. Ayrıca Süper Lig ekibi Hatayspor takımdaki futbolcular ve teknik direktör Ömer Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle 14 gün karantinaya alınmıştı. Vatandaşlar Hatay’da yaşanan sıcak gelişmelere nasıl nereden ulaşabileceklerini merak ediyor.

Hatay haberleri son dakika

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