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Hatay haberleri son dakika

Hatay son dakika | Son dönemde orman yangınları ve İskenderun'daki patlama sebebiyle gündeme sık sık geliyor. Vatandaşlar Hatay'da yaşanan sıcak gelişmeleri yakından takip etmek için neler yapmaları gerektiğini merak ediyor. Hatay son dakika neler oldu?

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:49:00 -
Hatay haberleri son dakika

Hatay son dakika| Hatay son dönemde orman yangınları ve İskenderun’daki patlama olayıyla gündeme geldi. Ayrıca Süper Lig ekibi Hatayspor takımdaki futbolcular ve teknik direktör Ömer Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle 14 gün karantinaya alınmıştı. Vatandaşlar Hatay’da yaşanan sıcak gelişmelere nasıl nereden ulaşabileceklerini merak ediyor.

Hatay haberleri son dakika

Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmelere yeniakit.com.tr adresinden hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yeni Akit uygulamasıyla da haberlerimize hızla erişim sağlayabilirsiniz. Hatay’da yaşanan sıcak gelişmeleri ayrıca Hatay’da yayın yapan yerel medya kanallarından öğrenebilirsiniz. Hatay yerel medyasına ait sosyal medya hesaplarından da son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

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