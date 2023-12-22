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Gündem Hatay depremine maç izlerken yakalandılar!
Gündem

Hatay depremine maç izlerken yakalandılar!

Yeniakit Publisher
2023-12-22 03:07:00 -

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem esnasında maç izleyenlerin yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da artçı sarsıntılar devam ediyor.

Korkuya sebep oldu!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Antakya kent merkezinde tedirginliğe neden oldu.

Depreme maç izlerken yakalanan vatandaşların korkuyla dışarıya kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

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