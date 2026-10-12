Hatalı park can alıyor: Ambulans sokağa giremiyor

Dr. Murat Lafçı, İstanbul genelinde Anadolu Yakası'nda 141, Avrupa Yakası'nda 238 acil yardım istasyonunun, bunların dışında 6 mobil ekibin de bulunduğunu belirtti.

İstanbul'un iki yakasında günlük 2 bin 500 ile 3 bin arasında acil vakaya çıktıklarını anlatan Lafçı, bunların dışında 500'e yakın "hastaneler arası nakil işlemi" yaptıklarını kaydetti.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlardan gelen çağrıların komuta merkezindeki sağlık personeli tarafından değerlendirildiğini söyleyen Lafçı, gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra vakanın adresine en uygun ve en yakın ekibin tablet sistemi üzerinden görevlendirildiğini ifade etti.

İstanbul'da ambulansların vakaya ulaşımında trafik yoğunluğu başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaştığını aktaran Lafçı, "Vakayla ulaşım süremizi trafik yoğunluğu, İstanbul'un dar sokakları, yanlış araç parkları etkiliyor. Kentsel için 8 ile 8,5 dakika arasında, kırsal bölümlerde ise 13 ila 15 dakikada ortalama ulaşım süremiz var." dedi.

Lafçı, kırsal bölgelerde helikopter ambulansın da önemli bir avantaj sağladığını dile getirerek, "Ulaşmakta zorluk çektiğimiz vakaya helikopter ambulansımızı da yönlendiriyoruz. O yüzden kırsalda belki mantıken ulaşımın daha uzun olması gerektiği düşünülmesine rağmen vakaya ulaşmakta sıkıntı yaşamıyoruz." diye konuştu.

Vakaya ulaşmada en büyük sıkıntının kentsel bölgelerde yaşandığının altını çizen Lafçı, şöyle devam etti: "Bunun en büyük nedeni dar sokaklar, trafik yoğunluğu, yanlış parklar. İstanbul genelinde en çok Fatih ve Beyoğlu bölgelerinde bu sıkıntıyı yaşıyoruz. 2026 yılında yaptığımız istatistik çalışmasında bazı mahallelerde vakaya ulaşım süresi ortalamanın üzerinde kalıyor. Fatih bölgesinde, Sultanahmet, Nişanca, Tahtakale gibi mahallelerde, Beyoğlu'nda da Kulaksız, Kılıçali Paşa gibi mahallelerde vakaya ulaşım süresi olarak ortalamanın üstünde kalıyoruz."

FERMUAR SİSTEMİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KABUL GÖRÜYOR

Vakaya ulaşım süresinin kısaltılması için trafik yoğunluğunun yanı sıra yanlış araç parklarının da önemli olduğunu belirten Lafçı, vatandaşların araçlarını park ederken ambulansların geçiş güzergahlarına dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Lafçı, ambulansların trafikte daha hızlı ilerleyebilmesi amacıyla kullanılan "fermuar sistemi"nin vatandaşlar tarafından kabul gördüğünü anlattı.

Özellikle Sağlık Bakanlığının kamu spotu çalışmalarının ardından vatandaşların ambulanslara yol verme konusunda daha uyumlu hale geldiğini belirten Lafçı, bunun vakaya ulaşım süresine de olumlu şekilde yansıdığını dile getirdi.

Lafçı, ambulansların vakaya ulaşmasında sahadaki sorunların yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen gereksiz çağrıların da önemli olduğunu söyledi.

Gereksiz çağrıların eskiye göre belirli ölçüde azaldığını aktaran Lafçı, gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlara ambulansın zamanında ulaşabilmesi için 112'nin gereksiz yere aranmaması gerektiğini kaydetti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrılara ilişkin örnekler veren Lafçı, "Mesela bu ortak çağrıya düşmeden önce telefonum bozuldu ya da kapısı açamadığı için yakın çilingir numarasını isteyen vatandaşlar vardı ama 2021'de ortak çağrıya geçtikten sonra bu gibi aramalar daha da azaldı. Ama az da olsa gene de bu tip aramalar oluyor." dedi.

Ortak çağrı sistemine geçilmesinin ardından asılsız çağrıların azaldığını bildiren Lafçı, ortak çağrı sisteminin 112'nin yanı sıra polis ve itfaiyenin de devreye girmesiyle vatandaşların çağrı konusunda daha dikkatli davranmasına katkı sağladığını sözlerine ekledi.