'Mord ohne Grenzen' adlı belgeselimiz için bu kişilerle röportaj yapmadık" ifadelerini kullandı. Ancak muhabirin bu iddiası çalıştığı ZDF tarafından yalanlandı. İstanbul'daki operasyonu ekrana getiren televizyon kanalının haberinde şu ifadeler yer aldı: "Almanya'da da faaliyet gösteren çetelere yönelik ZDF'nin belgeseli soruşturmaya dönüştü. Belgeselde röportaj verenler yakalandı. Arka planda ekranda ise ZDF belgeselinden bir kare görüntü yer alıyordu."