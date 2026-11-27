Türk polisinin hızı ayarlarını bozu: 'Bunları tanımıyorum'
Alman ZDF kanalında silahlarla şov yapan Daltonlar, belgeselden saatler sonra Türk polisi tarafından paketlenince muhabir Thomas Heise panikleyip videoyu sildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Alman ZDF kanalında silahlarla şov yapan Daltonlar, belgeselden saatler sonra Türk polisi tarafından paketlenince muhabir Thomas Heise panikleyip videoyu sildi.
Alman devlet televizyonu ZDF'ye ellerinde silahlarla röportaj veren Daltonlar suç örgütü üyeleri, belgeselin yayınlandığı gecenin şafağında yakalandı; operasyon Almanya'da gündem oldu. Belgeseli çeken Thomas Heise, Türk polisinin çete üyelerine bu kadar kısa sürede ulaşması karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
'BUNLARI TANIMIYORUM' Operasyonun ardından önce belgeselin tanıtım videosunu silen Heise, sosyal medya hesabından yakalanan şüphelilerin fotoğrafını paylaştı. Heise, "Fotoğraflardaki iki kişiyi tanımıyoruz.
'Mord ohne Grenzen' adlı belgeselimiz için bu kişilerle röportaj yapmadık" ifadelerini kullandı. Ancak muhabirin bu iddiası çalıştığı ZDF tarafından yalanlandı. İstanbul'daki operasyonu ekrana getiren televizyon kanalının haberinde şu ifadeler yer aldı: "Almanya'da da faaliyet gösteren çetelere yönelik ZDF'nin belgeseli soruşturmaya dönüştü. Belgeselde röportaj verenler yakalandı. Arka planda ekranda ise ZDF belgeselinden bir kare görüntü yer alıyordu."
'GÖZCÜ'YE TAKILDILAR Operasyonun detayı da ortaya çıktı. İstihbarat ve organize suçlarla mücadele ekipleri, belgeseldeki araçları ve röportaj veren şüphelileri MOBESE kameralarından taradı.
Görüntüleri emniyet veri tabanıyla karşılaştıran yapay zeka destekli yüz tanıma ve analiz sistemi 'Gözcü', şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini dakikalar içinde tespit etti. Çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 9 zanlı şafak vakti yakalandı. Türk polisi, yayından saatler sonra belgeselde görüntüleri olan çete elebaşlarının da olduğu 9 kişiyi gözaltına almıştı.
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