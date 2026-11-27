Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından Selçuk Maz ve Emre Atak, tribünde yaşadıklarını anlattı. Mudanya Beşiktaşlılar Derneği’nde görev yapan iki taraftar, stada girişte bayrak nedeniyle bir sorun yaşamadıklarını belirtti.

“BAYRAĞI ELİMİZDEN ALDILAR”

Selçuk Maz, doğu tribününde açtıkları Filistin bayrağının birkaç dakika sonra görevliler tarafından alındığını söyledi. Kendilerine gerekçe açıklanmadığını öne süren Maz, bayrağı vermemeye çalıştıkları sırada darbedildiklerini ve gözaltına alınmaya çalışıldıklarını iddia etti.

Maz, maç sırasında başka bir tribünde de polisin biber gazı kullandığını ve bazı taraftarların yaralandığını ileri sürdü. Yaşananların galibiyet sevinçlerini gölgelediğini ifade etti.

ATAK: “STADIN DIŞINDA SORUN YAŞAMADIK”

Emre Atak ise gün boyunca Batum’da Filistin bayrağıyla dolaştıklarını, herhangi bir müdahaleyle karşılaşmadıklarını anlattı. Tribünde bayrağı açmalarından kısa süre sonra görevlilerin üzerlerine geldiğini ve arbede yaşandığını söyledi.

Taraftarların müdahaleye ilişkin iddiaları konusunda Gürcistan makamlarının açıklamasına yer verilmedi.