Galatasaray taraftarı, Beşiktaşlılara saldıran Gürcü polisini püskürttü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara saldırmasının ardından tüm Türk taraftarlar tek yürek oldu.
Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara saldırmasının ardından tüm Türk taraftarlar tek yürek oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Gürcistan'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı konuk etti.
Gürcistan polisinin, taraftarlarımıza orantısız güç kullanması sonucu maç durdu.
GALATASARAYLI TARAFTAR ARAYA GİRDİ
Tribünde bulunan tüm taraftarlar tek yürek olurken, bir Galatasaraylı taraftarın hareketi sosyal medyada gündem oldu.
Sarı-kırmızılı futbolseverin, Beşiktaşlı taraftarlara saldıran Gürcü polisine tekme attığı görülüyor.