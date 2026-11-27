Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 4. haftasında dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Trabzonspor, konuk olduğu CSKA Sofya'yı Muhammed Salah ve Noah Saviolo'nun golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü Sidny Lopes Cabral kendi kalesine attı. Bordo-mavililer, ligde 9 puanla 8. sırada yer aldı.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, evinde Universitatea Craiova'yı Ibrahim Osman (2), Maxim De Cuyper ve Charalampos Kostoulas'ın golleriyle 4-0 yendi. Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika görev aldı.

Iberia ise sahasında Enes Ünal'ın mücadele ettiği Getafe'yi Giorgi Kobuladze'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Enes Ünal karşılaşmanın ikinci devresinde oyuna girdi.

Monaco, Hearts deplasmanında Folarin Balogun (2) ve Edan Diop'un kaydettiği gollerle 3-2 kazandı. Ev sahibi takımın golleri, Jordi Altena ve Sabah Kerjota'dan geldi. Ligde 4'te 4 yapan Fransa ekibi Monaco ise 12 puanla haftayı zirvede bitirdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

CSKA Sofya (Bulgaristan)-Trabzonspor: 1-2

Borac (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya): 2-3

Braga (Portekiz)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0

Freiburg (Almanya)-Twente (Hollanda): 2-1

Hajduk Split (Hırvatistan)-Sint Truidense (Belçika): 0-2

Inter Escaldes (Andorra)-Kopenhag (Danimarka): 2-0

Gent (Belçika)-Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1

Nordsjaelland (Danimarka)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2

Kairat (Kazakistan)-Mjallby (İsveç): 1-0

Ajax (Hollanda)-Thun (İsviçre): 4-0

Brann (Norveç)-Aarhus (Danimarka): 1-4

Brighton (İngiltere)-Universitatea Craiova (Romanya): 4-0

Egnatia (Arnavutluk)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1

Hearts (İskoçya)-Monaco (Fransa): 2-3

Iberia (Gürcistan)-Getafe (İspanya): 1-0

Jablonec (Çekya)-Lugano (İsviçre): 2-0

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Riga (Letonya): 2-0

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka): 0-2