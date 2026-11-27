UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası tamamlandı! İşte gecenin sonuçları
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UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftası, dün gece oynanan 18 maçla sona erdi. Temsilcimiz Trabzonspor, CSKA Sofya'yı 2-1 yendi. Fransa ekibi Monaco 12 puanla haftayı zirvede bitirdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 4. haftasında dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Trabzonspor, konuk olduğu CSKA Sofya'yı Muhammed Salah ve Noah Saviolo'nun golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü Sidny Lopes Cabral kendi kalesine attı. Bordo-mavililer, ligde 9 puanla 8. sırada yer aldı.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun forma giydiği Brighton, evinde Universitatea Craiova'yı Ibrahim Osman (2), Maxim De Cuyper ve Charalampos Kostoulas'ın golleriyle 4-0 yendi. Ferdi Kadıoğlu, mücadelede 90 dakika görev aldı.
Iberia ise sahasında Enes Ünal'ın mücadele ettiği Getafe'yi Giorgi Kobuladze'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Enes Ünal karşılaşmanın ikinci devresinde oyuna girdi.
Monaco, Hearts deplasmanında Folarin Balogun (2) ve Edan Diop'un kaydettiği gollerle 3-2 kazandı. Ev sahibi takımın golleri, Jordi Altena ve Sabah Kerjota'dan geldi. Ligde 4'te 4 yapan Fransa ekibi Monaco ise 12 puanla haftayı zirvede bitirdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
CSKA Sofya (Bulgaristan)-Trabzonspor: 1-2
Borac (Bosna Hersek)-Atalanta (İtalya): 2-3
Braga (Portekiz)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0
Freiburg (Almanya)-Twente (Hollanda): 2-1
Hajduk Split (Hırvatistan)-Sint Truidense (Belçika): 0-2
Inter Escaldes (Andorra)-Kopenhag (Danimarka): 2-0
Gent (Belçika)-Kızılyıldız (Sırbistan): 1-1
Nordsjaelland (Danimarka)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2
Kairat (Kazakistan)-Mjallby (İsveç): 1-0
Ajax (Hollanda)-Thun (İsviçre): 4-0
Brann (Norveç)-Aarhus (Danimarka): 1-4
Brighton (İngiltere)-Universitatea Craiova (Romanya): 4-0
Egnatia (Arnavutluk)-Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1
Hearts (İskoçya)-Monaco (Fransa): 2-3
Iberia (Gürcistan)-Getafe (İspanya): 1-0
Jablonec (Çekya)-Lugano (İsviçre): 2-0
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Riga (Letonya): 2-0
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Midtjylland (Danimarka): 0-2