Bağcılar'da olaylı gece: 2 çocuğu silahla vurdular!
İstanbul Bağcılar'da motosikletli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 çocuk yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Bağcılar'da motosikletli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 çocuk yaralandı.
stanbul'un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi'nde marketin önünde bekleyen 4 çocuk, plakasız motosikletle gelen 2 zanlının silahlı saldırısına uğradı. Olayda marketin önünde bekleyen gruptaki E.G. (16) ile iş yerinde alışveriş yapan F.K. (12) yaralandı.
Şüpheliler saldırının ardından geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 2 çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 4 boş mermi kovanı buldu. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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