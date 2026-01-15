  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ortadoğu tiyatrosunda yeni sezon başladı İran'la ilgili çarpıcı iddia: Yıl bitmeden Hamaney'e suikast olacak Baronlar yeni başkanını seçti! TÜSİAD’ın yeni başkanı belli oldu Alayının maskesi Akit TV’de indirildi! ‘Çocuk işçi olmasın çocuk terörist olsun' Jet, fuhuşa havalanmış! Ha Ekrem’in jeti ha Manukyan’ın evi İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar Haydut Trump bir adım daha ileriye gitti: Beyaz Saray’dan Grönland’a 2 seçenek Trump'tan bir satış örneği daha “Barışın önündeki engel Zelenskiy” İşi bitti kapının önüne koydu Dışişleri Bakanı Fidan’dan İran açıklaması: “Askeri müdahaleye karşıyız” Tapuda yeni dönem: 1 Şubat’tan itibaren…
Sağlık Hatalı duruş boyun sağlığını tehdit ediyor
Sağlık

Hatalı duruş boyun sağlığını tehdit ediyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Hatalı duruş boyun sağlığını tehdit ediyor

Sivas Devlet Hastanesi’nde görevli Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serkan Polat, dijital alışkanlıkların boyun sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.

Boyun bölgesinin, başın ağırlığını taşıyan ve omurilik ile sinir köklerini koruyan hassas bir yapı olduğunu söyleyen Polat, "Başımız yaklaşık 5 kilogramdır. Ancak telefon ve tablet kullanımı sırasında baş öne eğildikçe boyuna binen yük katlanarak artar. Bu durum kaslarda aşırı yüklenmeye ve disklerde zorlanmaya yol açar" dedi.

Son yıllarda sıkça görülen "teknoloji boynu" tablosunun yalnızca geçici bir ağrıdan ibaret olmadığını ifade eden Dr. Polat, uzun süreli yanlış duruşun boyun düzleşmesi, disk dejenerasyonu ve sinir sıkışmalarına kadar ilerleyebilen ciddi sorunlara neden olabileceğini söyledi.

Polat, şikâyetlerin zamanla omuz ve kollara yayılan ağrılar, uyuşmalar ve baş ağrılarıyla kendini gösterebildiğini dile getirdi.

 

Boyun ağrılarının çoğunun ani bir travmadan değil, yıllar içinde biriken yanlış alışkanlıklardan kaynaklandığını dile getiren Polat, uzun süre bilgisayar başında oturmanın ve telefonu göz hizasının altında kullanmanın riski artırdığını vurguladı.

Erken dönemde yapılan doğru tanı, kişiye özel egzersizler ve fizik tedavi uygulamalarıyla cerrahiye gerek kalmadan başarılı sonuçlar elde edilebildiğini belirten Dr. Polat, "Boyun ağrısı alışılması gereken bir durum değildir; günlük yaşamı etkileyen ağrılar mutlaka ciddiye alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Google'dan hayati hata! Yapay zekanın verdiği sağlık tavsiyeleri ölüm saçıyor!
Google'dan hayati hata! Yapay zekanın verdiği sağlık tavsiyeleri ölüm saçıyor!

Sağlık

Google'dan hayati hata! Yapay zekanın verdiği sağlık tavsiyeleri ölüm saçıyor!

Sağlam diş, sağlıklı yaşam: Eksik veya çürük diş, artan ölüm riski
Sağlam diş, sağlıklı yaşam: Eksik veya çürük diş, artan ölüm riski

Sağlık

Sağlam diş, sağlıklı yaşam: Eksik veya çürük diş, artan ölüm riski

Türkiye’den kaçmak isteyenlere duyurulur! Yine Avrupa ülkesi yine sağlıkçı krizi
Türkiye’den kaçmak isteyenlere duyurulur! Yine Avrupa ülkesi yine sağlıkçı krizi

Dünya

Türkiye’den kaçmak isteyenlere duyurulur! Yine Avrupa ülkesi yine sağlıkçı krizi

Sağlık riski çıktı: Hypo jel lavabo açıcı yasaklandı
Sağlık riski çıktı: Hypo jel lavabo açıcı yasaklandı

Sağlık

Sağlık riski çıktı: Hypo jel lavabo açıcı yasaklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23