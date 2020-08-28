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Aktüel Hatalı basım 100 ve 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı
Aktüel

Hatalı basım 100 ve 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:43:24 -
Hatalı basım 100 ve 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yaşayan Ekrem Ceylan, bir banka ATM'sinin verdiği hatalı basılmış 100 ve 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

Ekmek fırınında işçi olarak çalışan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, banka ATM'sinden çektiği bir miktar paranın arasında hatalı basım 100 liralık banknotu fark ettiğini söyledi.

Paranın sahte olduğunu düşünerek banka görevlilerine gösterdiğini belirten Ceylan, "Sahte olmadığını öğrendim. İki gün sonra yine aynı bankamatikten para çektiğimde bu defa da hatalı basım 50 liralık banknot çıktı. Bunu da bakkala gösterdim, cihazla bakıp sahte olmadığını söyledi. Biraz araştırdığımda bunların koleksiyon değerinin olduğunu söylediler. " diye konuştu.

Ceylan, nişanlı olduğunu yakın zamanda da düğün yapacağını ifade ederek, "Bu paraları koleksiyonculara satabilirsem düğün masraflarımı karşılayacağım. İki hatalı basım banknota 50 bin lira istiyorum. Satamazsam da bunları hatıra olarak saklayacağım." dedi.

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