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Yerel Hastaneye yetişmeye çalışırken kazada can verdiler
Yerel

Hastaneye yetişmeye çalışırken kazada can verdiler

Yeniakit Publisher
2023-04-21 23:47:00 -
Hastaneye yetişmeye çalışırken kazada can verdiler

Ordu’da hastaneye giderken kontrolden çıkan otomobillerinin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti.

Ordu’da hastaneye giderken kontrolden çıkan otomobillerinin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti.

Kaza, Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi Mavievler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sani Erkek yönetimindeki 34 HB 5276 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü Sani Erkek olay yerinde, eşi Gülizar Erkek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sani Erkek'in, eşi Gülizar Erkek'i rahatsızlığından dolayı hastaneye yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi. Çiftin 3 çocuklarının bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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