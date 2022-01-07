Hastaneye kaldırılmıştı! Aziz Yıldırım'dan haber var
Hastaneye kaldırılan eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım (69) hastaneye kaldırıldı.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, tedavisine kendi isteğiyle hastanede devam edilen Yıldırım'ın testi negatif çıktı.
Aziz Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.