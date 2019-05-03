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Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama

Yüksek şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Rutin kontrol ve tedavi için hastanedeyim. Endişe edecek bir durum yok" dedi.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:47
Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan yüksek şeker hastalığı dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Savcı Sayan'ın yarın taburcu edileceği öğrenildi.

Sayan'ın 1 Mayıs sabahında ofisinde yüksek şeker hastalığı dolayısı ile rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haberin duyulmasının ardından ortaya atılan iddialarda, Şeker hastalığı sebebi ile uzun süren seçim ortamının etkisi ile rahatsızlanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kontrol amacı ile yoğun bakımda tutulduğu belirtilmişti.

O iddiaları yalanladı

İnternethaber.com'un ulaştığı Savcı Sayan, sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek kalp krizi ve yoğun bakım iddialarını yalanladı. Rutin kontrol ve tedavi için hastanede bulunduğunu aktaran Sayan, endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 00:47
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. Savcı Sayan
  4. Savcı Sayan açıklamaları

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  • Abdulcabbar Abdulcabbar 10 dk önce
    Allah şifa versin

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