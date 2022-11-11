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Gündem Hastaneye kaldırılan Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumunda gelişme!
Gündem

Hastaneye kaldırılan Cübbeli Ahmet Hoca'nın sağlık durumunda gelişme!

Sağlık sorunları sebebi ile dün akşamki programı iptal edilen Cübbeli Ahmet Hoca, kameralar karşısına geçerek son durumunu anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 23:34:00 - 2022-11-11 23:42:05

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medya hesabından yakınları tarafından yapılan paylaşımla hastaneye kaldırıldığı duyurulan Cübbeli Ahmet Hoca, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine geldi.

Kameralar karşısına geçerek son durumunu anlatan Cübbeli Ahmet Hoca, kullandığı ilactan dolayı on binde bir görülen alerji durumu  sebebi ile rahatsızlandığını söyledi.

Pazartesi gününe kadar istirahat edeceğini belirten Cübbeli Ahmet Hoca, Şifa-i Şerif programında cemaati ile buluşacağını duyurdu.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yorgun ve bitkin olduğu gözlendi.

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