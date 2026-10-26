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Yerel Hastaneye gitmek için yola çıktı, otomobilinde baygın bulundu
Yerel

Hastaneye gitmek için yola çıktı, otomobilinde baygın bulundu

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Hastaneye gitmek için yola çıktı, otomobilinde baygın bulundu

Zonguldak’ta şiddetli baş ağrısı sebebiyle hastaneye gitmek üzere yola çıkan Oktay Çakır, yol kenarında park halindeki otomobilinde baygın bulundu.

Zonguldak’ta hastaneye ulaşmaya çalışan bir sürücünün yolculuğu yarıda kaldı.

 

Zonguldak-Filyos tünellerinde çalışan Oktay Çakır, şiddetli baş ağrısı nedeniyle kendi aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak bir süre sonra Çakır, Zonguldak İl Özel İdaresi personeli Ergin Karakaya ve Koray Yeşildağ tarafından yol kenarında park halindeki otomobilinde baygın halde bulundu. Çakır’a ilk müdahaleyi yapan 2 personel, sağlık ekiplerine haber verdi. Çakır, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

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