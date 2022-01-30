Hastanenin güvenlik görevlilerinden kaçan şahıs sulama kanalında boğuldu!
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde güvenlik görevlilerinden kaçan şahsın sulama kanalına düşerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi yakınlarında bulunan DSİ'ye ait sulama kanalında yaşandı.
İddiaya göre, hastanenin koridorlarında şüpheli hareketleri ile güvenlik görevlilerinin dikkatini çeken Ferhat Y. (23) görevlilerce durdurulmak istendi.
Şüpheli, güvenlik görevlilerinin "dur" çağrısına uymayarak hastaneden çıkıp koşmaya başladı.
Görevliler tarafından takip edilen şahıs, hastanenin önünden geçen sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.
Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine su altı arama ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Su altında yapılan aramalar sonucunda Ferhat Y.'nin cesedine ulaşıldı.
Şüpheli şahsın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)