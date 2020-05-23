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Aktüel

Hastaneden bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı

Siirt’te kapalı olan özel bir hastanede bilgisayar çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:05:51 -
Hastaneden bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı

Siirt’te kapalı olan özel bir hastanede bilgisayar çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devriye görevinin ifası sırasında A.E., A.E. ve V.A.D. isimli şüphelilerin ellerinde 3 adet bilgisayar kasası, 2 adet güç kaynağı, 2 adet CD rom, 5 adet harddisk, 5 adet switch, 11 adet ram bellek, 1 adet mouse, 1 adet HDMI kablo ve 1 adet monitör kablosu olduğu ve satmaya çalıştıkları görülmesi üzerine yapılan araştırmada malzemelerin Bahçelievler Mahallesi Arif Yaşar Caddesi üzerinde bulunan kapalı olan özel bir hastaneden çalındığı tespit edilerek şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Şüpheli şahısların geçmiş tarihlerde karışmış olabilecekleri hırsızlık konuları ile ilgili yapılan detaylı araştırmalarda farklı tarihlerde ilimizde bulunan okullarda yapılan hırsızlıklara karıştıkları anlaşılmıştır. Bahse konu hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen şüphelilerden A.E., A.E. ve V.A.D. isimli şahıslar yakalanmıştır" denildi.


Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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