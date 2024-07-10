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Yerel Hastaneden acı haber geldi! O çocuk hayatını kaybetti
Yerel

Hastaneden acı haber geldi! O çocuk hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-10 09:45:00 -

Isparta’da arkadaşlarıyla birlikte geldiği baraja girip boğulma tehlikesi geçirerek dalgıçlar tarafından kurtarılan 14 yaşındaki kız çocuğu hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Ayazmana Mahallesi Darıderesi Barajı’nda saat 15.36 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla birlikte baraja gelen 14 yaşındaki Ceren Gökboyum, bir süre sonra suya girdi. Boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören diğer arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın arından olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halatlar yardımıyla baraja inen dalgıç ekipler, Ceren’i sudan çıkarmayı başardı. Sedyeye alınan Ceren Gökboyum, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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