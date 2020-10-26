Hastanede kavga! Çevik kuvvet müdahale etti

Ankara'da intihar eden bir gencin yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık görevlileri ve polisle tartıştı, ardından taşla polislere saldırdı.

Ankara'da intihar eden bir gencin yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık görevlileri ve polisle tartıştı, ardından taşla polislere saldırdı. Olay yerine sevk edilen çevik kuvvet ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı.

Verilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan genç, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Gencin bir süre sonra hastaneye gelen yakınları, kendileriyle yeterince ilgilenilmediği gerekçesiyle hastane bahçesinde sağlık görevlileri ve polisle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine taşla polislere saldıran zanlılar bazı polis araçlarına da zarar verdi

Olay yerine sevk edilen Çevik Kuvvet ekipleri, öfkeli kalabalığa müdahale etti, 20 kişi gözaltına alınırken, olay sırasında 3 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.Polisin hastane bahçesinde tedbir aldığı bildirildi.