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Hastanede ’14 Mart Tıp Bayramı’ etkinliği

"14 Mart Tıp Bayramı" Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

14 Mart 2019 Perşembe 17:35
Hastanede ’14 Mart Tıp Bayramı’ etkinliği

"14 Mart Tıp Bayramı" Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından düzenlenen etkinlik ile kutlandı.


Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcıları Yasemin Turan, Fatih Esen ve Alparslan Tuhta tarafından Tıp Bayramı dolayısıyla, hastanede görev yapan doktorlara ve sağlık personellerine çiçek takdim edildi. Fatih Esen, “Siz değerli idari personelimiz, doktorlarımız ve aileleri bir araya gelerek sohbet ortamında bir etkinlik yapmak istedik. Sizlerin özverili çalışmalarıyla gelişen ve büyüyen sağlık sektöründe sorumluluğumuzun farkında olarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Çok uzun yıllardır özel hastanecilik sektöründe faaliyet göstermemiz nedeniyle kazanmış olduğu tecrübe ve birikimleriyle gücüne güç katan Büyük Anadolu Hastaneleri, geçmişte olduğu gibi gelecekte de huzur ve güvenin ilk adresi olmak için 7/24 saat durmadan çalışmaya devam ediyor. Bu düşünceler içinde’14 Mart Tıp Bayramınızı kutlar, sağlık, huzur ve mutluluk dilerim" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:35
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