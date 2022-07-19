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Yerel Hastane trafosunda yangın paniğe neden oldu
Yerel

Hastane trafosunda yangın paniğe neden oldu

Bursa'da bulunan özel bir hastanenin tıbbi atıklarının bulunduğu alanda bulunan trafoda meydana gelen yangın sonucu büyük panik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 16:03:00 -
Hastane trafosunda yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin tıbbi atıklarının bulunduğu alandaki trafoda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafoda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çıkan yoğun kara dumanlar hastaneyi satarken, çalışanlar ve hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenenin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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