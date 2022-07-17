Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edildi. Bayram ve 15 Temmuz’un birleştirilmesiyle tatil 9 gün olarak açıklandı. Tatilin ardından ise hastane randevu sisteminin açılıp açılmadığı araştırılmaya başlandı.

Hastane randevuları açıldı mı? MHRS randevu alınabiliyor mu?

Kurban bayramı sebebiyle verilen 9 günlük tatilde hastaneler yalnızca acil servis hizmeti verdi. 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeye başlanacak. Hastane randevusu almak isteyenler ise ‘Bu haftaya hastane randevusu veriliyor mu?’ sorusunun cevabını araştırıyor. 9 günlük tatil süresince MHRS ve ALO 182’den vatandaşlar bayram sonrası için randevularını oluşturabildi. Tatil sebebiyle MHRS hizmet vermeye ara vermedi. Sistem üzerinden randevu oluşturmanız mümkün. Yakın tarihli randevu bulma konusunda sorun yaşamanız sistemin kapalı olmasıyla ilgili değil mevcut bölümde tüm muayenelerin dolmasıyla ilgilidir. Son zamanlarda pek çok kişi hastane randevusu bulma konusunda sorun yaşandığını ifade ediyor. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış ve randevusuz hasta muayenesinin yapılabileceğini duyurmuştu. Randevusuz bulunmasa da dilediğiniz devlet hastanesine gidip sıraya girerek muayene olabilirsiniz. Elbette bu durum ise hastanenin yoğunluğuyla ilgili. Bazı vatandaşlar sıranın kendilerine gelmesi için uzun süre beklediklerini belirtiyor. Bu sebeple randevu almak işinizi çok daha kolaylaştıracaktır.