Hastane personellerine ilkyardım eğitimi Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Birimince Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesinde çalışan personellere ilk yardım eğitimi verildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Birimince Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesinde çalışan personellere ilk yardım eğitimi verildi. Sağlık Müdürlüğünün İlkyardım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen eğitimde ilkyardım Eğitimcisi Derya Kayınova tarafından hastane personellerine temel yaşam desteği, kanamalar, tıkanmalar, yaralanmalar, kırık, çıkık, gibi ilkyardım hakkında detaylı bilgiler verilip çocuk ve yetişkin maketler üzerinde teorik ve uygulamalı olarak eğitim verildi.

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