İŞKUR iş bulma ekranı | İş arayan vatandaşlar internette mesleklerine, deneyimlerine uygun iş arıyor. Pek çok vatandaş ise hastanelerde çalışmak istiyor. Peki, hastane personel alımı var mı?

Hastane personel alımı | İŞKUR güncel iş ilanları

Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarına ihtiyaç arttı. Doktordan temizlik personeline kadar hastaneler kadrolarını genişletti. Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacağını geçtiğimiz hafta duyurdu. Bunun yanı sıra pek çok hastane hemşire, tekniker, danışman ve temizlik personeli alımı yapıyor.

İŞKUR üzerinden her gün onlarca yeni ilan yayınlanıyor. Farklı şehir ve hastanelerde pek çok alım mevcut. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Bursa gibi illerde alımlar sürüyor. İŞKUR açı iş ilanlarına göz atarak yaşadığınız ilde hastane personeli alımı olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

İş başvuru şartları ise ilanlara göre farklılık gösteriyor. İŞKUR e-şube’ye TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Ayrıca e devlet şifrenizle de sisteme giriş yapmanız mümkün.

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