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Yerel Hastane morgu önünde korku dolu anlar! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü
Yerel

Hastane morgu önünde korku dolu anlar! Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Mersin’in Tarsus ilçesinde hastanenin morgu önünde, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 18:18:00 - 2022-06-13 18:30:02

Mersin’in Tarsus ilçesinde hastane bahçesinde bir kişi, hastane görevlisi ve yanında bulunan arkadaşını silahla yaraladı. Silahla vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tarsus Devlet Hastanesi Ana Bina Morg önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hastaneye gelen Z.D. (36), hastanede morg görevlisi olan F.Y. (41) ile alacak verecek konusunda tartıştılar.

Tabancayla bacağından yaraladı

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.D. adlı zanlı F.Y.’nin üzerine saldırarak yumruklamaya başladı. Kavga eden ikili A.T. adlı (42) arkadaşı ayırmaya çalıştı. Z.D. üzerinde bulundurduğu bulundurduğu tabancayla F.Y.’yi 3 yerinden ve A.T.’yi sol bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Saldırgan yakalandı

Olaydan sonra kaçan Z.D. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Z.D’yi çok sayıda yaralama suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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