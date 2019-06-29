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Hastane mescidine alçak saldırı!

İsveç'in Göteborg kentinde Mölndal Hastanesindeki mescide ırkçı saldırı yapıldı. Saldırıda Kur'an-ı Kerimler yırtılırken mescide ise zarar verildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:31
Hastane mescidine alçak saldırı!

"Avrupa'nın en medeni" ve en "İzole" ülkelerinden olduğu söylenen İsveç'te bir hastanenin mescidine ırkçı saldırı düzenlendi. Saldırıda mescitte bulunan Kuran-ı Kerim yırtıldı, mescide zarar verildi.

Saldırganların mescitte bulunan Kuran-ı Kerimlerin sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, Kuran-ı Kerim'in ve mescitte bulunan halının üzerine şekerli içecek döktükleri de belirtildi.

Bu durumun Müslümanları çok incittiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı sonrası Müslümanlar kendilerini kırgın ve incinmiş hissetti. Hastanede tedavi gören Müslüman hastalar bu mescitte manevi destek görüyor ve dua ediyor. Bir hastanede hastaların manevi destek gördüğü bir mescidi harap etmek saldırganların ne kadar nefret dolu kişiler olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Polis ise olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:31
  1. İsveç
  2. Kuran-ı Kerim
  3. hastane mescidine saldırı

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat7 dk önce
    Müslümanın küfür ülkesinde küfre tabi yaşaması küfre sebep haramdır. Allahın hüküm konularında onlara tabiyet dini namusu şerefi kaybetmek Dinden çıkmaktır Dost edinmek onlardan olmaya sebeptir. Ayrıca Yalnızca müslüman müslümanın elinden dilinden ve malından emin olduğudur Kafirler ise şeytanın çağrısına uyanlardır ki bu hem canı hem malı tehlikeye atmaktırAma tabi ve dost olarak kafir müşrik olmak ebedi cehennelik olmak demektir ki esas önemli olan budur.

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