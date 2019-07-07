Hastalıkların tedavisinde dua

Hastalıkların tedavisinde duanın önemli bir fonksiyonu vardır. Bu konuda hastalar üzerine yapılan araştırmalar, şaşırtıcı sonuçlar vermiştir.

Peygamber Efendimiz, gerekli tedbirleri aldıktan ve tedavi yollarına başvurduktan sonra, hastaların, artık sabretmelerini, morallerini bozmayıp Allah’a dua etmelerini istemiştir. Bir hadislerinde: “Hangi Müslümana hastalık isabet ederse, ağacın sonbaharda yapraklarının döküldüğü gibi, Allah, onun hata ve günahlarını döker” buyurmuştur. Başka bir sözlerinde de: “Müslümana fenalık, ağrı ve hastalık, keder, hüzün, eziyet ve iç sıkıntısından tutun da, ayağına bir diken batmasına kadar, uğradığı her musibete karşılık, Yüce Allah, onun suçlarını ve günahların örter” buyurmuştur. Müslüman, bu inanç içinde bol bol Allah’a dua etmelidir.

Hz. Aişe’nin bildirdiğine göre Peygamberimiz hasta olduğu zaman muavvizeteyn (Felak-Nas) surelerini okuyup kendi ellerine üfler ve vücudunu meshederdi. Peygamberimiz, hastalanan bir Müslümanın hastalığı sebebiyle sağlıklı iken yaptığı ibadetleri yapamaması durumunda, yine aynı sevabı kazanacağını bildirmiştir.