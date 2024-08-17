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Ekonomi Hastalıkla alakalı merak edilenler yayınlandı! Sağlık Bakanlığı’ndan maymun çiçeği rehberi
Ekonomi

Hastalıkla alakalı merak edilenler yayınlandı! Sağlık Bakanlığı’ndan maymun çiçeği rehberi

Yeniakit Publisher
2024-08-17 16:57:00 -
Hastalıkla alakalı merak edilenler yayınlandı! Sağlık Bakanlığı’ndan maymun çiçeği rehberi

Sağlık Bakanlığı, dünyada hızla yayılım gösteren ve DSÖ'nün acil önlem çağrısı yaptığı maymun çiçeği virüsü ile ilgili rehber yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Afrika kıtasından çıkan ve hızla dünyanın birçok yerine yayılım gösteren ‘Maymun Çiçeği’ virüsüne ilişkin rehber yayımlandı.

Hastalığın temasla bulaştığı vurgulandığı rehberde, "İnsandan insana bulaşmada uzun süreli yakın ten tene temas önemlidir. Enfekte kişinin sekresyonları ile direkt temas cilt lezyonları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarından kontamine olmuş nesnelerle yakın temas diğer bulaş yollarıdır. Bu tür temas genel olarak aynı evi paylaşan kişilerde, kapalı ortamlarda çok uzun süre yakın mesafede bulunanlarda ve enfekte kişiyle kişisel koruyucu ekipman kullanmadan temas eden sağlık çalışanlarında risk oluşturur” ifadeleri yer verildi.

Maymun Çiçeği belirtileri nelerdir?

Virüsün PCR testi ile kesin olarak tespit edildiği belirtilirken rehberde, hastalığın belirtileri de yer aldı. Maymun çiçeği belirtileri ise, “M-Çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebilir. Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal-temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine sahip olabilir” bilgileri yer aldı.

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