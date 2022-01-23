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Gündem Hasta yatağında bile boş durmadı! HDP'li Pervin Buldan'dan Sezen Aksu güzellemesi
Gündem

Hasta yatağında bile boş durmadı! HDP'li Pervin Buldan'dan Sezen Aksu güzellemesi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hazreti Adem ile Hazreti Havva annemize "cahiller" diyerek hakaret eden Sezen Aksu'dan övgüyle bahsetti. Hasta yatağında bile kirli siyasetini yapmaktan geri kalmayan Buldan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım HDP seçmenini bile çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 14:10:00 -
Hasta yatağında bile boş durmadı! HDP'li Pervin Buldan'dan Sezen Aksu güzellemesi

İnsanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva annemize "cahiller" diyerek hakaret eden şarkıcı bozuntusu Sezen Aksu'ya tepkiler çığ gibi büyürken HDP'den küstah bir açıklama daha geldi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hasta yatağında bile kirli siyasetini sürdürmekten geri durmadı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Pervin Buldan, Sezen Aksu'ya güzellemelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve evde karantinaya giren Buldan yaptığı paylaşımda, "Hastayım, yatıyorum ve Sezen Aksu dinliyorum. İyi geliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Buldan'ın söz konusu paylaşımı HDP seçmeninin bile büyük tepkisini topladı. İşte o tepkilerden bazıları:

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