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Dünya “Hasta timsah” ihbarına gittiler! Gerçek ortaya çıkınca kahkahaya boğuldular
Dünya

“Hasta timsah” ihbarına gittiler! Gerçek ortaya çıkınca kahkahaya boğuldular

Yeniakit Publisher
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"Hasta timsah" ihbarına gittiler! Gerçek ortaya çıkınca kahkahaya boğuldular

ABD’de hayvan kontrol ekipleri, hasta olduğu düşünülen bir timsah ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi. Ancak olay ekiplerin olay yerine ulaşmasıyla başka bir hal aldı.

Teksas’ın Sugar Land kentinde yapılan bir ihbar, ekipleri kısa süreliğine alarma geçirdi. Vatandaşlar hareketsiz duran bir timsah gördüklerini bildirince hayvan kontrol görevlileri bölgeye gitti. Yakından yapılan inceleme ise olayın bambaşka olduğunu ortaya koydu.

 

Gerçek timsah değilmiş

Görevli ekip bölgeye ulaştığında, uzaktan oldukça gerçekçi görünen cismin şişme timsah biçiminde bir havuz oyuncağı olduğunu fark etti. Ekipler yaşananları sosyal medya hesaplarından esprili bir dille paylaştı.

 

“Yine de doğru olanı yaptı”

Yetkililer, ihbarda bulunan kişinin yanlış alarm vermesine rağmen doğru davrandığını vurguladı. Hasta veya yaralı görünen vahşi hayvanlara yaklaşılmaması, güvenli mesafenin korunması ve uzman ekiplerden yardım istenmesi gerektiği hatırlatıldı.

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