Hasta taşıyan ambulans ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Van'ın Erciş ilçesinde hasta taşıyan bir ambulans ile TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.05 Eylül 2018 Çarşamba 09:27
Sabah saatlerinde Van-Erciş karayolunun 60. kilometresinde hasta taşıyan Durmuş Çalık idaresindeki ambulans ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 CJJ 77 plakalı tır çarpıştı.
Kazada, sürücü Çalık ile hasta Kamile Kaya, hasta yakını Tahsin Kaya ve sağlık personeli Sözbiran Karagöz yaralandı.
Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezine kaldırıldı.
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