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Yerel Hasmını ilçenin merkezinde vurdu
Yerel

Hasmını ilçenin merkezinde vurdu

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde husumetli oldukları iddia edilen iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada, bir kişi kaçasından av tüfeğiyle vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:20:00 -
Hasmını ilçenin merkezinde vurdu

Olay, Sivaslı ilçesi Atatürk Mahallesi Hatipler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe meydanına gelen Mustafa K. (45), aralarında husumet olduğu öğrenilen İrfan Ö. (44) ile karşılaştı. Tartışmaya başlayan iki kişiden Mustafa K., aracında bulunan av tüfeğini alarak aracına binmek üzere olan İrfan Ö'ye ateş etti. Saçmaların sağ kalçasına isabet ettiği İrfan Ö., kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İrfan Ö.'u ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İrfan Ö'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi. Şüpheli Mustafa K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi

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