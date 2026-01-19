  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Haseke’de katliam iddiası: Suriye İçişleri Bakanlığı "Terör" soruşturması başlattı!
Dünya

Haseke’de katliam iddiası: Suriye İçişleri Bakanlığı "Terör" soruşturması başlattı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haseke’de katliam iddiası: Suriye İçişleri Bakanlığı "Terör" soruşturması başlattı!

Suriye’nin Haseke ilinde, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sivil halka yönelik katliam gerçekleştirdiği iddiaları dünyayı ayağa kaldırdı. Şam yönetimi, kan donduran haberler üzerine derhal geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Suriye sahasında tam entegrasyon ve ateşkes süreci tartışılırken, Haseke’den gelen haberler tüm dengeleri sarsacak nitelikte. Suriye İçişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının bölgede sivil bir katliama imza attığına dair basına yansıyan haberler üzerine harekete geçti.

"BÜYÜK BİR CİDDİYETLE TAKİP EDİLİYOR"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamada, Haseke'de yaşandığı iddia edilen olayların büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği vurgulandı. "Alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı" kaydedilen açıklamada, iddiaların odağındaki terör unsurlarına dair net mesajlar verildi.

YETKİLİ BİRİMLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Bakanlık, iddiaların doğruluğunu teyit etmek ve faillerin belirlenmesi amacıyla özel ekiplerin görevlendirildiğini belirtti. Tam entegrasyon sürecinin konuşulduğu bir dönemde gelen bu katliam iddiaları, örgütün samimiyetinin ve sahadaki kontrolünün yeniden sorgulanmasına neden oldu.

 

